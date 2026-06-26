"Смела постъпка": Патриархът одобри решението на Радев за отмяна на санкциите срещу руския патриарх Кирил

Българският патриарх Даниил изрази своето одобрение спрямо намерението на премиера Румен Радев да бъдат свалени санкциите срещу руския патриарх Кирил. Това се случи преди заседанието на Светия Синод. "Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение", заяви патриарх Даниил, цитиран от БНТ.

Позицията на България

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България не подкрепя санкциите срещу руския патриарх Кирил, обяви преди дни външния министър Велислава Петрова-Чамова.

Според външния ни министър санкциите срещу руския патриарх Кирил влизат в категорията символни санкции и нямат икономически ефект, а в случая имат потенциал да бъдат контрапродуктивни, защото създават среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно, че Европа има вмешателство в църковните дела.

Досега против да има санкции за патриарха беше Унгария, но докато Виктор Орбан ѝ беше премиер.

"Времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е отстоявала своите позиции. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика" - с тези думи премиерът Румен Радев защити позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-вия пакет срещу Русия.

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"Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква", отговори Румен Радев на въпрос дали руският патриарх е неутрален, след като говори за "свещена война срещу западния неолиберален свят" и последователно подкрепя диктаторския режим на президента Владимир Путин.

Източник: БГНЕС

"Какво послание даваме, като разпростираме санкциите и войната върху религията", допълни премиерът Радев.

Отклонен призив за умереност

Българският патриарх не послуша призива за умереност на архимандрит Никанор, отправен публично преди няколко дни.

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"Измежду всички удобни възможности за пиар случаят със санкциите за патриарх Кирил е най-ефектен и същевременно най-евтин. Какво очаквате? Правителството на Румен Радев да блокира някое действително важно европейско решение, свързано с възможностите на Русия да поддържа войната ли? Българското правителство никога не би си позволило такава авантюра предвид неминуемите последствия. За сметка на това една "символична война" срещу европейските санкции засега изглежда политически безопасна. Обаче правителството изглежда иска да се презастрахова и прехвърля отговорността за своето решение върху Българската православна църква и по-конкретно - върху патриарх Даниил", коментира архимандрит Никанор.

"Ако аз бях на мястото на патриарх Даниил и към мен се бяха обърнали с подобно искане, щях да го отклоня, като се позова на това, че се отнася до въпроси на сигурността и държавната политика, по които Църквата не е компетентна да се произнася. Всъщност постъпката на българските политици е двойно подла, защото дори от чисто човешки етични съображения патриарх Даниил не би могъл да се произнесе в полза на санкциите срещу своя събрат. Все пак на нашата планета живеят само девет православни патриарси и той е един от тях. Кирил Московски - също", допълни той.