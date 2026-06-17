България е против част от новите санкции на ЕС срещу Русия

България е против част от санкциите срещу Русия, стана ясно от изявление на външния министър Велислава Петрова-Чамова пред медиите в парламента в контекста на статията на "Политико", в която се твърди, че страната ни не подкрепя новия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Поведението на страната ни напомня за позициите на Унгария при управлението на Виктор Орбан.

Изявленията на външния министър идват само седмица след като страната ни обяви, че ще спре доставката на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия.

Външният министър отбеляза, че санкциите имат за цел да окажат икономически последствия, така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е добро решение и да се седне на масата на преговорите.

"Българската позиция е доста ясна - ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но не ощетяват държавите повече отколкото държавата, която води войната", добави още Чамова.

По думите й в момента пакетът от санкции се дискутира и много държави имат резерви. ОЩЕ: ЕС санкционира "духовния наставник на Путин" и лекар, отрекъл отравянето на Навални

България не е против патриарх Кирил: Защо?

България не подкрепя санкциите срещу руския патриарх Кирил.

Според външния ни министър, санкциите срещу руския патриарх Кирил влизат в категорията символни санкции и нямат икономически ефект, а в случая имат потенциал да бъдат контрапродуктивни, защото създават среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно, че Европа има вмешателство в църковните дела.

Досега против да има санкции за патриарха беше Унгария, но докато Виктор Орбан ѝ беше премиер - ОЩЕ: Орбан вече не може да го спаси: Унгария на Мадяр вкарва руския патриарх в черния списък на ЕС

Не подкрепяме санкции, свързани с енергетиката

От думите й стана ясно, че в пакета от санкции на ЕС има и "редица елементи, които страната ни не подкрепя".

"Има редица елементи, които не подкрепяме. Те са свързани от една страна с енергийна линия, така че да се осигури енергийната стабилност на страната", добави още Чамова. Дали става въпрос за цялостното спиране на руския петрол и газ, не се изясни. Планът на ЕС е поетапно до 2027 година да се спрат различни договори за доставка на руски газ - ОЩЕ: България спира военната помощ с оръжия за Украйна