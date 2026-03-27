Сняг, дъжд или слънце? Времето утре - 28 март 2026 г.

27 март 2026, 13:46 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сняг, дъжд или слънце? Времето утре - 28 март 2026 г.

На 28 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. Утре преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1200 метра – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с временни прекъсвания ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, който до края на деня ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
