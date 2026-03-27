Още върнати земи на юг и хиляди убити руски войници: Сирски се хвали, Украйна чупи рекорд при дроновете

Украйна си е върнала около 470 кв. км територия по време на стратегическата си операция в южната част на страната - в района на Гуляйполе - и е неутрализирала над 11 000 руски нападатели от началото на тази локална контраофанзива между Запорожка и Днепропетровска област, обяви главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски на 27 март. Той е бил на работна визита в Южната оперативна зона, където се е срещнал с командването на настъпателна група, както и с командирите на щурмовите и въздушнодесантните части.

Сирски: Докато Русия поразява цивилните ни, ние "унищожаваме врага на бойното поле"

"Докато руските окупатори отново целенасочено нанасят удари по гражданската инфраструктура и цивилни граждани – нашите високи сгради, родилни домове, исторически паметници, украинските сили за отбрана систематично унищожават врага на бойното поле", написа Сирски в Telegram.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

"Изслушах доклади за изпълнението на бойните задачи от личния състав. Обсъдихме варианти за по-нататъшни действия. Координирахме взаимодействието на подразделенията в зоните на отговорност. Продължаваме неуморно да освобождаваме украинска земя от окупаторите благодарение на смелостта и нестандартните действия на нашите войници. От началото на операцията възвърнахме контрола над около 470 кв. км, неутрализирайки повече от 11 хиляди нападатели. Благодаря на всеки военнослужещ за смелостта и ефективността му в унищожаването на руските окупатори", добави генералът.

Преди около месец Сирски съобщи, че Украйна е освободила около 400 кв. км от своята земя на юг, което означава, че има подобрение.

Украйна е свалила над 10 000 руски дрона с дронове прехващачи за месец

Министерството на отбраната на Украйна същевременно съобщи, че през февруари украинските сили за противовъздушна отбрана на местно ниво са унищожили над 10 000 руски дрона, като са използвали, включително модели от типа „Шахед“ и „Гербер“, с помощта на дронове прехващачи. Това число представлява рекорд в прехващането на дронове от други дронове.

Ukraine’s small-scale air defense destroyed over 10,000 fixed-wing UAVs in February using interceptor drones, including Shahed and Gerbera types, the Defense Ministry said. The figure marks a record in drone-on-drone interception. #Ukraine pic.twitter.com/hiJ7IGE7Wc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 27, 2026

