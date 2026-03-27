В Плевен на 7 април „Уморените коне ги убиват, нали?“

Kaufland подарява 5 двойни билетa за театралната постановка по повод 20-ия си рожден ден

Националното турне на дипломантите от НАТФИЗ „Пътят към сцената“ ще гостува в Плевен на 7 април. Бъдещите звезди на театралната сцена ще представят постановката „Уморените коне ги убиват, нали?“ от 19 часа в Драматичен театър "Иван Радоев". Като част от кампанията „Рожденикът черпи с култура“, с която Kaufland отбелязва 20-ата си годишнина в България, компанията ще подари 5 двойни билета за представлението.

В играта за билети може да се включи всеки клиент, притежаващ Kaufland Card, като активира специалния купон в своя профил в периода 27- 29 март. Купоните ще бъдат налични в профилите на клиентите с избран предпочитан филиал в Плевен.

Музика, забава, истерично препускане за победа на границата на смъртта и самотен изстрел сред прибоя на океанските вълни. Това представление е биографията на едно последно усилие, една последна надежда, една последна илюзия.“, каза проф. Здравко Митков, режисьор на представлението и преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство.

В рамките на своето национално турне НАТФИЗ ще представи водещи спектакли на завършващите студенти на театралните сцени в 13 български града. Официален партньор на турнето е Kaufland, който дава възможност на младите актьори да представят своя талант пред публика в цялата страна.

Партньорството на Kaufland с НАТФИЗ е част от дългосрочния социален ангажимент на компанията за подкрепа на младите хора в България в ключов момент от тяхното професионално развитие. Сътрудничеството с НАТФИЗ е насочено и към повишаване на достъпа до културни събития на широката аудитория.