Внимание шофьори: Профилактика на тол рамки променя движението по пътища в Благоевградско

На 31 март (вторник) по участъци от път III-108 Мелник - Петрич и път III-198 Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево“ ще се извършва профилактика на тол рамки. В тази връзка е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Във вторник от 13 ч. до 14 ч. движението по път III-108 Мелник - Петрич, в района на Рупите (при 8-и км),ще се осъществява в една лента.

От 11:30 ч. до 12:15 ч. преминаването по път III-198 Гоце-Делчев – ГКПП „Златарево“, в района на Струмешница (при 85-и км), ще е поетапно в една лента за изпълнение на планираните дейности. В интервала от 12:30 ч. до 13 ч. ще се работи в района на Петрич (при 75-и км), а от 14:15 ч. до 15 ч. в района на Калиманци (при 45-и км).

От АПИ апелират водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.