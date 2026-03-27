Държавно съоръжение за газ в Украйна спря работа след руска атака

Руските сили отново нанесоха удар по обект от инфраструктурата за добив на газ, принадлежащ на най-голямата държавна компания за добив и разпределение на синьо гориво „Нафтогаз“, като в резултат на атаката възникна пожар. „Вчера и през нощта на 26 срещу 27 март нашият обект в Полтавска област, който осигурява производството на газ, беше подложен на атака. Понесохме сериозни щети. Дейността на предприятието е спряна", съобщиха днес от дружеството.

Русия е атакувала обекти на "Нафтогаз" около 40 пъти за последните три месеца

Само от началото на годината руските сили са атакували инфраструктурата на „Нафтогаз“ около 40 пъти, по думи на Серхий Корецки - председател на Управителния съвет на „Нафтогаз“ - Украйна.

"Нашите специалисти вече работят по отстраняването на последствията", добавиха от компанията.

Руските сили атакуваха и промишлен обект в Полтавска област, в резултат на което над 5000 потребители останаха без газоснабдяване.

Припомняме, че този месец "Нафтогаз" окончателно спечели делото срещу руския гигант "Газпром" за 1,4 милиарда долара във Върховния съд на Швейцария. Той напълно отхвърли молбата на руската компания за отмяна на арбитражното решение от 16 юни 2025 г., съгласно което руснаците трябва да платят на "Нафтогаз" повече от 1,4 милиарда долара дълг за услуги по транзита на природен газ (плюс лихви).

