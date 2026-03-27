Лайфстайл:

Новият голмайстор на България посвети хеттрика си срещу Соломоновите острови на своето семейство

27 март 2026, 15:28 часа 250 прочитания 0 коментара

Нападателят на полския Корона Килце Владимир Николов вкара първите си голове за националния отбор на България при убедителната победа с 10:2 над Соломоновите острови. Той се появи през второто полувреме в полуфинала на турнира FIFA Series 2026 и вече има три гола в 11 мача. България чака победителя от срещата Индонезия - Сейнт Китс и Невис, а финалната среща е в понеделник.

Владо Николов благодари на Александър Димитров

„Опонентът не е нашето ниво, но това не значи, че ние не трябва да се раздадем да покажем своите качества. Ние сме млад отбор и всеки се раздава на максимума. Заслужено спечелихме“, започна юношата на Септември.

Национален отбор по футбол на България Георги Русев Владимир Николов

„Искам да благодаря на старши треньора за възможността, която ми даде. Искам да посветя тези голове на моето семейство и на приятелката ми, на всички, които са били до мен. Последните няколко месеца бяха по-трудни. Раздаваме се на макс, искаме да зарадваме българите и близките, защото те го заслужават, а България може“, каза още снажният таран.

„Малко или много знаехме какво ни очаква, просто не трябваше да подценяваме мача. Имаше едни 5-10 минути на разколебаване. Но ви гарантирам, че ще се подготвим по най-добрия начин за мача в понеделник. Както виждате, времето е изключително тежко. Ще дадем всичко от себе си, за да свикнем с времето и обстановката и да се представим на максимално високо ниво“, допълни Владимир Николов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Владимир Николов Соломонови острови FIFA Series
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес