Археолози откриха ценни находки в Скандинавия от времето на Христос

Археолози откриха следи от цивилизация, процъфтявала в Северна Европа през същия период, през който се случват библейските събития. Това откритие преобръща предубежденията за мащаба и богатството на жителите на Скандинавия по това време, съобщава Fox News, позовавайки се на официално изявление на музея на Централна Ютландия.

Археологически находки в Скандинавия от времето на Христос

Археологическият куратор Мартин Винтер Олесен отбелязва, че Хедегард е определен като най-голямото селище в Дания от „около времето на раждането на Христос“.

На уебсайта на музея се подчертава, че се намира „най-голямото и най-богато гробище в Скандинавия“, където екип от металотърсачи наскоро е открил 631 артефакта, включително сребърни монети и 1800-годишна римска златна огърлица.

Главната звезда на разкопките е бил езическият храм – бяла кула с колони, извисяваща се над укрепения град. Олесен отбелязва, че „структурата вероятно е изглеждала като висока, почти квадратна, кулообразна сграда с външна колонада“, с „камина, доминираща във вътрешността“. Стените са били боядисани в бяло, а самата сграда е останала в употреба в продължение на десетилетия.

От особен интерес е как това общество е изчезнало. Изследователите съобщават, че „храмът е бил старателно почистен преди умишленото изгаряне“, но огънят не е унищожил всичко: под пепелта са открити „две изключителни стъклени мъниста – вероятно изработени в Близкия изток или Египет“.

Според куратора на разкопките, обектът е имал „обширни външни връзки“, съчетаващи келтска дързост с римски престиж.

Хедегард не е бил просто село, а стратегически център, контролиращ най-важния път през Ютландия. Находката е „ранна и несравнима демонстрация на военна, икономическа и религиозна мощ“, въпреки че „християнството не е достигнало до Скандинавия в продължение на близо 1000 години“.

Сега учените се опитват да разберат защо този могъщ център, доминиран от елит с оръжия и злато, е просъществувал само три поколения и е изчезнал.

Междувременно бяха открити сензационни археологически открития във Франция, които оспорват предварително създадените представи за живота на келтите през миналия век. Този път, близо до Дижон, изследователите се натъкнали на наистина изумителни гробове - повече от дузина мъже били погребани седнали в ями, обърнати на запад, с ръце отстрани на тялото – позиция, трудно обяснима с конвенционалните ритуали. Тези мъже вероятно са били древни галски воини, живели преди приблизително 2400 години.

