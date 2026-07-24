Трима директори на румънски оръжейни заводи задържани за подкупи

Директори на 3 румънски държавни отбранителни компании бяха задържани от антикорупционни прокурори по подозрения за получаване на подкупи, съобщиха съдебни източници днес пред Аджерпрес.

Източниците посочват, че задържаните са директорът на оръжейния завод в Букурещ Михай Рафиу, директорът на оръжейния завод в Плопени Александру Тибериу Първу и търговският директор на завода в Плопени Лиляна Сореску.

Още едно лице, представител на частни компании, също е задържано по случая.

Още: Изтребител свали дрон над Румъния, има опасност от падащи отломки

Очакванията са лицата да бъдат изправени пред съд с предложение да им бъде наложен превантивен арест.

Аджерпрес отбелязва, че и двата завода са дъщерни дружества на румънската държавна оръжейна компания „Ромарм“ (Romarm), основен производител на военни продукти в Румъния.

Националната компания е създадена през 2000 г. чрез сливането на най-важните обекти на румънската отбранителна промишленост, предаде БТА.

„Ромарм“ работи под шапката на Министерството на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма.

Още: След сигнал за въздушна тревога: Румъния вдигна два изтребителя F-16