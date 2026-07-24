Официално: Юрген Клоп е новият национален селекционер на Германия!

Юрген Клоп официално беше представен като селекционер на националния отбор на Германия по футбол, след като подписа договор до лятото на 2030 година, съобщи ДПА. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул наследи Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на осминафиналите на Световното първенство срещу Парагвай през юни.

Клоп, който досега беше глобален ръководител на футбола в спортното подразделение на производителя на напитки „Ред Бул“, ще води Маншафта в Лигата на нациите тази есен, в квалификациите за Евро 2028 в пресявките за Мондиал 2030. Договорът му влиза в сила от 15 август.

„Голяма чест е да съм тук“

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Jurgen Klopp is back! He’s the new German national team head coach.



Done, confirmed until July 2030. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/GwePhXs1HN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

„Голяма чест е да съм тук. Имах представа колко голяма е тази работа, но когато си въвлечен, усещаш отговорността още повече. Това е много специален ден за мен“, заяви Клоп.

Първият мач на специалиста ще бъде срещу Нидерландия в Амстердам на 24 септември в първата среща на Германия от Лигата на нациите. Президентът на Георгамнския футболен съюз Бернд Нойендорф обясни, че преговорите са преминали през някои „сложни въпроси“ и добави: „Той беше нашият предпочитан кандидат от самото начало“.

59-годишният Клоп спечели две титли в Бундеслигата с Борусия Дортмунд през 2011 и 2012 година, преди да вдигне трофея от Шампионската лига с Ливърпул през 2019 година и титлата във Висшата лига година по-късно.

Той напусна „Анфийлд“ през май 2024 година, за да си вземе почивка от треньорството, но по време на преговорите си с ГФС е заявил, че батериите му вече са „презаредени“. Дискусиите са били основно върху различните рекламни договори на треньора и дали те ще се впишат в политиката на футболната централа. Решения са намерени след седмици на преговори, които са леко затруднени от това, че Клоп беше в САЩ за Световното първенство като анализатор на MagentaTV, пише още ДПА.

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