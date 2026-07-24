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Цианобактерии и токсини: Поредно населено място с проблем с водата в Северна Македония

24 юли 2026, 13:49 часа 342 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цианобактерии и токсини: Поредно населено място с проблем с водата в Северна Македония

След случаите на замърсена вода в Гостивар и в Крушево, последните анализи показват, че  водата в изкуствения водоем езерото „Младост“ край Велес все още е забранена за използване за къпане и отдих, докато експертна институция не докаже липсата на цианобактерии, както и на цианотоксини. Данните са на експерти от Центъра за обществено здраве-Велес, проведени този месец, предаде македонската медия "Фокус".

Какво има във водата?

От санитарно-хигиенната проверка на езерото "Младост", Центърът за обществено здраве на Велес е заключил наличието на „видимо разпространение на водорасли и поява на пяна и голямо количество биомаса - плътни, пухкави, гъбести наслаги с жълто-кафяв цвят, които покриват значителна част от бреговата линия на водоема“.

Центърът за обществено здраве във Велес е издал препоръка, че „водата не трябва да се използва за къпане, докато не бъде извършено изследване от професионална институция, което ще докаже, че водата е свободна от цианобактерии и не съдържа цианотоксини“.

Опозицията иска проверки

СДСМ, чрез своите съветници, изисква извънредни анализи на питейната вода във Велес и околните селища.

„Конкретно във Велес, СДСМ поиска да бъдат проверени всички водопроводи, защото последните констатации и експертни мнения, които са публично публикувани, показват, че почти навсякъде във водопроводите на селото има „ешерихия коли“ – индикатор за фекално замърсяване", посочват от партията и изтъкват, че това се случва дори в училищата.

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Те недоволстват и че няма информация за текущата ситуация, предприели ли са някакви действия общината и централното правителство. ОЩЕ: След епидемията: Тревога за водата в още един македонски град

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Бактерии Велес Замърсена вода Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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