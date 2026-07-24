ЕС изпраща помощ за пожарите във Франция и Испания

Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. ЕС разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и 777 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания - 4, посочи говорителят.

Той отбеляза, че Франция и Испания са подали искане за съдействие по механизма на ЕС за гражданска защита вчера и помощта вече пътува натам.

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Пострадалата от природно бедствие страна трябва да поиска подкрепа от ЕС, за да можем да реагираме, отбеляза говорителят. По неговите думи общият противопожарен флот на ЕС е само част от европейските способности за предотвратяване на последиците от природните бедствия.

Франция и Испания поискаха помощ от ЕС за борбата с мащабните пожари.

"Ситуацията остава изключително напрегната, като пожарите обхващат страната, най-вече в департамента Жиронд", написа френският президент Еманюел Макрон в социалната платформа X, визирайки региона на Бордо.

Над 10 000 души вече са евакуирани в Югозападна Франция, след като бързо разпространяващ се пожар обхвана най-малко 2400 хектара западно от град Бордо.

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"Преминаваме през драматична ситуация, не само в различни испански провинции, но и в региони на съседни страни. Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат множество градове и села", написа испанският премиер Педро Санчес в "X".