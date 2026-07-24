ЕК: Не е безопасно за непълнолетни в TikTok

Европейската комисия (ЕК) обяви предварителни заключения, според които TikTok не изпълнява изискванията на Законодателния акт за цифровите услуги за осигуряване на безопасни профили на непълнолетните потребители, предава БНР. Според Комисията платформата позволява непълнолетни да избират публични профили, което прави публикуваното от тях съдържание достъпно за всички, включително и за хора без профил в TikTok. Освен това съдържанието на потребители на възраст между 16 и 17 години може да бъде препоръчвано чрез секцията For You, което увеличава риска от нежелани контакти, кибертормоз и хищническо поведение. Дори когато непълнолетните изберат частен профил, техните акаунти остават лесно откриваеми чрез списъците с последователи и следвани профили, а снимките им са видими и за хора без регистрация в платформата. Още: TikTok започна да рекламира проститутки

Заплаха от глоба, както при Гугъл

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По предварителната оценка на ЕК настройките на профилите не осигуряват достатъчно високо ниво на поверителност, безопасност и сигурност, каквото се изисква за услуги, достъпни за деца. Затова Комисията счита, че по подразбиране съдържанието на непълнолетните трябва да бъде видимо само за потребители, одобрени от тях, а публикациите им не бива да бъдат препоръчвани чрез секцията For You. TikTok има право да се запознае с материалите по разследването и да представи писмен отговор. Успоредно с това ще бъде консултиран Европейският съвет за цифровите услуги. Още: "Интернет не е детска площадка": ГЕРБ подемат инициативата за забрана за социални мрежи за лица под 16 години (ВИДЕО)

Ако Комисията потвърди окончателно констатациите си, тя може да издаде решение за несъответствие, което да доведе до глоба в размер до 6% от годишния световен оборот на компанията. Разследването срещу TikTok бе открито през февруари 2024 г. и обхваща още потенциално пристрастяващия дизайн на платформата, достъпа на изследователи до публични данни, прозрачността на рекламите, както и риска непълнолетни да бъдат изложени на неподходящо съдържание заради невярно декларирана възраст. Още: Испания разследва социалните платформи за сексуално малтретиране на деца