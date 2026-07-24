Арсенал предлага сериозна сума и един от голмайсторите си за трансферна цел №1 на Барселона

От началото на трансферния прозорец едно от най-коментираните имена на пазара е това на Хулиан Алварес. Аржентинският национал предизвика "война" в Атлетико Мадрид, след като ясно заяви пред медиите, че иска да напусне и да преследва "голямата си мечта". Нападателят е спряган за преминаваме в Барселона, но сделката е под въпрос поради несъгласието на мадридчани да го продадат. Алварес има договор в испанската столица до 2030 година.

Появи се още един кандидат за услугите на Хулиан Алварес

Реал Мадрид също следеше ситуацията около Алварес, но от Атлетико бяха категорични, че нямат намерение да го продадат, особено на друг клуб от Ла Лига. Това уточнение отваря вратичка за новия кандидат за услугите на аржентинеца. Става въпрос за английския шампион Арсенал. Медиите на Острова съобщават, че "топчиите" са готови да извадят сериозна сума и да се разделят с един от играчите си, за да доведат Алварес в Лондон.

ОЩЕ: Докато Арсенал се заблуждава: Ман Сити пръска 100 милиона за тийн звезда на Световното

Въпреки че пристигна едва през миналото лято и то с огромни очаквания, Арсенал е готов да се раздели с Виктор Гьокереш. Шведският национал бе привлечен от Спортинг Лисабон за 64 милиона паунда и отбеляза 21 гола в 55 мача в дебютния си сезон. Въпреки стабилните си изяви, неговият стил на игра беше подложен на остра критика. Сега той може да бъде използван като част от разменна сделка за Алварес. "Артилеристите" ще добавят и парична сума към офертата си.

Арсенал ще се опита да защити титлата си в Англия през новия сезон. За тази цел отборът на Микел Артета трябва да се подсили на много позиции. До този момент лондончани се подсилиха с гръцкия нападател Христос Цолис. Пиеро Инкапие превърна престоя си под наем в постоянен трансфер, след като впечатли през миналия сезон, а бившият вратар на Лийдс Юнайтед Илан Меслие подписа договор като резерва на Давид Рая. Якуб Кивиор и Леандро Тросар напуснаха отбора, като подписаха съответно с Порто и Бешикташ.

ОЩЕ: Христо Стоичков се впечатли от звезда на Аржентина, предизвикала "война" с думите си на Мондиал 2026