"Спаси София" предлага "черен списък" на некачествените строители

Достатъчно милиарди се платиха за посредствени ремонти. От 11 години настояваме за създаване на "черен списък" за строящите некачествено фирми.

Такава позиция заемат от партия "Спаси София" с предложението си за промени в Закона за обществените поръчки, които да създадат ефективен "черен списък" за строящи некачествено фирми. Промените бяха обсъдени на кръгла маса, организирана от партията във вторник с представители на браншовите организации, регулатори, администрацията, адвокатурата и експерти.

Предложените промени

Предложенията на "Споси София" включват:

задължителни проверки на кандидатите при големи поръчки (над 250 000€)

повече възможности за отстраняване на кандидатстващи фирми, ако са работили некачествено преди

прозрачност за подизпълнителите, които работят по обектите

"С тези мерки се гарантира по-голяма конкуренция и разцепване на монопола на няколкото големи строителни фирми, окупирали пазара. Некоректните фирми ще могат да се държат отговорни, а съвестните и строящите качествено се поощряват. Защото когато една фирма получи милиони за ремонт, който се разпада – трябва да има последствия", смятат от партията.

Край на схемата "ремонт на ремонта"

"За да преборим "ремонт на ремонта" трябва да има последствия за фирмата, след като са ѝ заплатили милиони за ремонт, който се разпада още преди да е завършил", коментира Борис Бонев - председател на Спаси София и допълни, че партията настоява за ефективен черен списък от 2015 година.

"11 години коментираме нуждата от залагането на този механизъм в Закона за обществените поръчки и 9 поредни Народни събрания нямаха време да го направят. Едва ли някой може да сметне колко милиарда потънаха в посредствено качество заради това", допълни още Бонев.

На проведената кръгла маса, експертите на Спаси София уточниха, че предложените от тях изменения защитават съвестните строители и най-вече - обществения интерес.

Стефан Спасов - общински съветник от "Спаси София", и инж. Северина Гичева от екипа на партията, резюмираха предложенията - обществените поръчки над 250 000 евро да се възлагат след задължителна проверка на изрядността на кандидатстващите фирми, както и да се завишат критериите за дисквалифициране на кандидати, които в предходни договори доказано не са изпълнили или са били глобени за недобро изпълнение на договорените дейности. За големите обществени поръчки "Спаси София" предлага прагът за недопускане в следващи конкурси да е неизпълнение над 10% от стойността на договора, а не да се чака неизпълнението да е над половината, както е в момента.

"Мерките, които предлагаме, са от една страна дисциплиниращи за некоректните изпълнители, но от друга следва да бъдат разглеждани също и като възнаграждаващи за коректните изпълнители", коментира инж. Северина Гичева пред БТА.

Тя обоснова и диференцирането на договорите по материален интерес при определяне на последиците - "Не може да се прилага един и същ подход при неизпълнение на договори със съществено различен обем и стойности".

"В момента, съгласно ЗОП, изпълнител, който е доказано виновен за неизпълнение в размер на 49 млн. евро по договор на стойност 100 млн. евро, на практика не подлежи на вписване в списъка на стопанските субекти с нарушения", добави Стефан Спасов.

"Ако предложенията ни се приемат, ще осигурим по-конкурентна среда, а именно ефективната конкуренция, съчетана с коректно прилагане на обективни и високи критерии за подбор и отстраняване, ще доведе до по-високо качество на възлаганите строителни договори", добави общинският съветник адв. Христо Копаранов.