Куполообразни обекти с височина 750 метра са открити на Венера

Космическият апарат „Магелан“ направи радарни снимки на повърхността на Венера, което му позволи да надникне под гъстата атмосфера на планетата.

Куполообразни обекти на Венера

Необичайни обекти, наподобяващи „палачинкови куполи“, се намират в Алфа региона на Венера. Става въпрос за седем заоблени куполовидни хълма, със среден диаметър 25 км и максимална височина 750 метра.

Учените смятат, че тези образувания са се образували от мощни потоци от лава, които са се изливали от вулканичния отвор върху относително равна повърхност. Това е позволило на лавата да се разпространи равномерно във всички посоки.

Сложната мрежа от пукнатини по върховете на куполите показва, че по време на образуването им върху повърхността на лавата се е образувала охладена кора, а движението на стопилката, което е продължило под нея, е разтегнало повърхността.

Според алтернативна хипотеза, магматата е избутала повърхностния слой нагоре и след това е отстъпила навътре в сушата, причинявайки провисване и напукване на повърхността на купола.

Алфа регионът е планинска местност с диаметър около 1300 километра. През 1963 г. Алфа регионът е първият обект на Венера, открит от наземен радар. Регионът се характеризира с наличието на много пресичащи се структурни елементи – като хребети, падина и плоскодънни разломни долини.

Тази област се издига над околния терен с 1-2 километра и е силно деформирана със структури, които вероятно са се образували в резултат на сгъване по време на компресия.

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Междувременно учени разкриха, че странното въртене на Венера около нейна ос може да се обясни с факта, че обект с размерите на Луната се е сблъскал с планетата с висока скорост. На Венера един ден е по-дълъг от венерианската година, защото периодът на въртене на планетата е по-дълъг от периода ѝ на въртене около Слънцето. Освен това, въртенето на Венера е ретроградно. Това отдавна озадачава учените. Но ново изследване разкрива възможна причина за необичайно бавното въртене на Венера, пише изданието Phys.

Венера прави едно завъртане около оста си на всеки 248 земни дни, докато планетата прави една обиколка около Слънцето за 225 земни дни. Това означава, че един ден на Венера е по-дълъг от венерианска година. Друга странност е, че Венера се върти ретроградно, за разлика от Земята. Нашата планета се върти обратно на часовниковата стрелка, докато Венера се върти по часовниковата стрелка. Следователно, Слънцето изгрява на изток, а не на запад, на Венера.

Авторите на изследването твърдят, че според тяхното моделиране необичайното въртене на Венера е възникнало след сблъсък на обект с размерите на Луната с планетата с висока скорост. Това вероятно се е случило през първите 50 милиона години след формирането на Венера. Следователно, този удар от космоса би могъл значително да забави въртенето на планетата. Той би могъл да доведе и до ретроградно въртене на Венера.