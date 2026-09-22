Какво ще се случи, ако черна дупка насочи струя плазма към Земята

Астрономи създадоха невероятна видео реконструкция на струя от блазар. Резултатите от проучването ги изненадаха.

Какво ще се случи, ако черна дупка насочи струя към Земята?

Учени са създали видео реконструкция на струята на активна свръхмасивна черна дупка, която се намира на разстояние повече от 5 милиарда светлинни години от нас. Тази струя плазма е насочена директно към Земята. Данните съдържат резултатите от 27 години наблюдения и в края на изследването учените са били изненадани. Изследването е публикувано в списание Nature, пише Space.

В центъра на повечето големи галактики се намира свръхмасивна черна дупка, чиято маса може да бъде милиони или дори милиарди пъти по-голяма от масата на Слънцето. Активна централна черна дупка, която постоянно поглъща околната материя, образува ярки обекти, наречени квазари. Както е известно, черните дупки не поглъщат целия междузвезден газ и прах; част от материята излита в космоса под формата на дълги струи плазма, които се движат почти със скоростта на светлината. Ако струята на активна черна дупка е насочена към Земята, тогава такъв обект се нарича не квазар, а блазар.

Досега учените не са били в състояние да разберат напълно динамиката на плазмените потоци в такива струи на блазар, защото радиотелескопите са правили отделни изображения в различно време. Сега учените са комбинирали изображения, направени от радиотелескопи в продължение на 27 години наблюдения на блазара 3C 345, разположен на около 5,5 милиарда светлинни години, в едно видео на струите на черната дупка.

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Специална невронна мрежа, наречена Kine, помогна за създаването на такава видео реконструкция от стотици отделни изображения. По този начин учените успяха да видят динамиката на плазмената струя за дълъг период от време и с високо качество. Изследването им позволи да проследят движението на отделните компоненти на струята блазар и тук учените бяха изненадани.

Преди се смяташе, че ярките компоненти в струите на блазарите се произвеждат от ударна вълна, като скоростта на вълновия фронт значително надвишава скоростта на останалата част от плазмата на струята. Но учените бяха изненадани да открият, че скоростта на ярките компоненти в струята на блазар 3C 345 е почти същата като скоростта на основния поток от останалата част от плазмата. Въпреки че това противоречи на съществуващите теории, учените искат да наблюдават подобен процес в струи от други квазари, за да докажат, че теориите са грешни.

Според астрономите, екстремните условия, свързани със свръхмасивните черни дупки и техните джетове, помагат, наред с други неща, за проверка на общата теория на относителността на Айнщайн. Припомняме, че в момента това е най-добрата теория за описание на гравитацията и пространство-времето.