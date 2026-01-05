Най-важните новини за деня: 5 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 януари 2026 г.

КОЙ ЩЕ СЕ ЖЕРТВА ОТ ДОМОВАТА КНИГА, ЗА ДА НЕ СЕ СТИГНЕ ДО ТУПИК: ОТГОВОРЪТ ОТ ПРОФ. ПЛАМЕН КИРОВ

Тънкият момент, ако всички от домсъвета по домовата книга на президента вземат, че откажат да оглавят служебен кабинет - тогава може да се стигне до тупик и да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство и ако всички в списъка откажат да заемат поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за предсрочни парламентарни избори. Това заяви преподавателят по Конституционно право проф. Пламен Киров пред bTV. Още: Правителството "Желязков" остава на власт: Конституционен съдия на ГЕРБ обясни как

ВЪЗМУЩЕНИЕ КЪМ ВЛАСТТА ЗАРАДИ НОВ АД НА ПЪТЯ И УБИЙЦИТЕ БЕЗ КНИЖКИ. ПОДЦЕНЯВА ЛИ НАРОЧНО МВР БРОЯ НА ЖЕРТВИТЕ?

Сдружение "Ангели на пътя" атакува остро МВР и Министерството на транспорта заради продължаващите убийства на пътя, които вървят редом до хващането на хиляди шофьори без книжка всяка година. Повод за отвореното писмо от 1 януари 2026 г., адресирано до министрите Даниел Митов и Гроздан Караджов, но и до техни предшественици, е инцидент от 31 декември 2025 г., при който 28-годишен мъж с отнето преди това свидетелство за управление на МПС (заради нарушение) и с 1,2 промила алкохол в кръвта уби двама души в Нова Загора.

ОСТАВКА ПОДАДЕ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ БОГДАНА ПАНАЙОТОВА

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, потвърди тя пред БТА. Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, написа по-рано Панайотова в личния си профил във Фейсбук. Припомняме, че в събота самата Панайотова излезе с позиция до медиите по повод поисканата нейна оставка от кмета на София Васил Терзиев в края на миналата година. Поводът - на 23 декември от Столичната община (СО) заявиха, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

БЪЛГАРИЯ СИ ВЗИМА ПОСЛЕДНО СБОГОМ С ВЕЛИКИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ (ВИДЕО)

Днес от 10:00 часа България си взима последно сбогом с най-великия български футболен треньор и знаменит футболист Димитър Пенев, който почина на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст. Поклонението пред легендата на ЦСКА и треньор на четвъртите в света от САЩ'94 ще се състои на Националния стадион "Васил Левски" в София. Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом със Стратега.

БЪЛГАРИЯ СКЪРБИ ЗА ПЕНАТА! КАКВО НИ КАЗВАТ ЛЕВСКИ, ЦСКА И ЛУДОГОРЕЦ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ (ВИДЕО)

България скърби за Димитър Пенев! Най-великият футболен треньор напусна земния си път на 3 януари 2026 година на 80-годишна възраст. Хиляди посетиха поклонението пред Пената на Националния стадион "Васил Левски", а сред тях бяха и едни от най-знаковите лица в българския футбол начело с Христо Стоичков, Наско Сираков, Красимир Балъков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Димитър Бербатов, Мартин Петров и други. Именно това бе и водещата тема в първия епизод на "Точно попадение" за 2026 година.

МИЦКОСКИ СИ СЪЧИНЯВА НОВИ ПРОБЛЕМИ С БЪЛГАРИЯ, МВНР ОТГОВОРИ

След като пропиляха повече от три години да впишат българите в македонската конституция, в Северна Македония изглежда продължават да тупат топката. Македонският премиер Християн Мицкоски започна годината ударно и разбира се, политиката му отново е насочена срещу България. Тъй като всичко е в ръцете на Скопие, той започна да си измисля проблеми и даже да говори от името на страната ни. Поводът за всичко това е Планът по правата на общностите - важен документ, който трябва да последва вписването на българите в македонската конституция, което е условието за започване на тези преговори.

НАРКОТРАФИК, ПЕТРОДОЛАРИТЕ НА МАДУРО И ВРЪЗКАТА С ИРАН: ОБЯСНЯВА МОХАМЕД ХАЛАФ (ВИДЕО)

Президентът Тръмп се опитва да наложи доктрината “Монро”, която счита, че регионът от Карибския басейн, държавите в Латинска Америка, са “задният двор” на САЩ. Оттам идва идеята Вашингтон да го разчисти, за да организира тези държави. Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Мохамед Халаф, коментирайки началото на Новата година със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и протестите в Иран.

"АЗ ВСЕ ОЩЕ СЪМ ПРЕЗИДЕНТ НА ВЕНЕЦУЕЛА": МАДУРО НЕ СЕ ПРИЗНА ЗА ВИНОВЕН ПРЕД СЪДА В НЮ ЙОРК

Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес не се признаха за виновни при първото си явяване в съда в Ню Йорк. Припомняме, че той бе заловен при светкавична военна операция на САЩ. Сваленият лидер, който е обвинен в наркотрафик и притежание на оръжия, заяви пред съдията, че „все още е президент на Венецуела“. За момента двойката не поиска освобождаване под гаранция.

СЛЕД МАДУРО: ЕК ВИДЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕХОД ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

Събитията във Венецуела през последните дни създават възможност за демократичен преход, ръководен от венецуелския народ, заяви говорител на Европейската комисия. Той подчерта, че настоящият президент Николас Мадуро "няма легитимност да бъде президент" и призова за мирен преход към демокрация.

"ЗА ДА ИМА МИР НА ЗЕМЯТА": ТРЪМП ЗАПЛАШИ КОЛУМБИЯ СЪС СЪЩОТО КАТО ВЕНЕЦУЕЛА, ГЛЕДА КЪМ КУБА И МЕКСИКО (ВИДЕО)

"Добре ми звучи" - така президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на директен въпрос на борда на Air Force One дали ще има американска военна операция срещу Колумбия. Тръмп изтърси поредната си знакова реплика, докато обясняваше как САЩ били "в бизнеса" да оправят държавите, които са им съседи - и докато го обясняваше, обясни и, че президентът на Колумбия (Густаво Петро) буквално въртял бизнес с наркотици, те влизали в САЩ и нямало да го прави още дълго.

Z-КАНАЛИТЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ВЕНЕЦУЕЛА: НИЕ ЗАЩО НЕ НАПРАВИХМЕ ТАКА С УКРАЙНА? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Случилото се във Венецуела и светкавичната американска операция, която обезглави режима на Николас Мадуро, се превърна в основна тема и в Русия – както в политическото пространство, така и за Z-блогърите, които формират огромна част от обществените нагласи в Руската федерация. И реакциите точно на т.нар. руски военни кореспонденти са показателни – САЩ за няколко часа свалиха Мадуро, ние защо 4 години воюваме в Украйна, а не направихме същото? Един от многото примери – свързаният с руските ВВС канал Fighterbomber разказва как и Русия можела да направи с Украйна това, което САЩ с Венецуела, но си измисляла извинения и руснаците се чудели защо – Още: Тръмп нападна Венецуела: Вижте ВИДЕА от новата война

МОЖЕ ЛИ УКРАЙНА ДА БЪДЕ ИНТЕГРИРАНА В ЕС ПО МОДЕЛА НА КИПЪР? ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ

От началото на 2026 година Кипър поема председателството на Съвета на ЕС. Президентът на Кипър Никос Христодулис заяви, че неговата страна „винаги е била на страната на Украйна, на правилната страна на историята“ и възнамерява да продължи активно да защитава интересите на Киев в дневния ред на ЕС.

СТАРЦИ УПРАВЛЯВАТ СВЕТА - ЗАЩО?

На 71 години Андрей Бабиш стана най-възрастният чешки министър-председател в историята. Въпреки това, когато се гледат други световни лидери, напредналата му възраст далеч не е изключителна. Затова все по-често се повдига въпросът колко полезно и дали е вредно за обществото управлението на "съвета на старейшините", пише "Info CZ".

КУЛТ КЪМ ЛИЧНОСТТА: ТРЪМП ПРОМЕНЯ СИМВОЛИТЕ НА АМЕРИКАНСКАТА ВЛАСТ

След завръщането си в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп не се ограничи само до мирни преговори по света или борбата с мигрантите. Едновременно с това той се ангажира да промени културния и символичен пейзаж на Съединените щати. Освен това, Тръмп все по-ясно заявява, че съществуващите президентски правомощия и неизказани ограничения са твърде ограничаващи за него. През последната година това се прояви в редица спорни жестове – от символични културни решения до демонстративни публични действия, считани преди за неприемливи за президентите на САЩ.

ИСТОРИЧЕСКИ МИСТЕРИИ, РАЗГАДАНИ ОТ НАУКАТА ПРЕЗ 2025 Г.

През изминалата 2025 година изследователи от цял ​​свят се опитваха да дадат отговори на въпроси, които се въртят между десетилетия и векове. Провокиращите размисъл открития предлагат нови начини за разбиране на миналото.