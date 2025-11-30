Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино

Кметът на община Ардино Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 28 ноември заради проливните дъждове от 27 и 28 ноември. Мярката обхващаше шест населени места заради наводненията – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Причина за обявяването на частичното бедствено положение беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница – единствената пътна връзка към тези населени места. След спадане на нивото на водата преминаването през моста вече е възможно и достъпът до селата е напълно възстановен.

Още: Частично бедствено положение в Ардино: Ситуацията в югозапада се успокоява

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за свързаността на хората в района.

Ситуацията в Югозападна България се успокоява

Снимка: Община Благоевград

Още: "Внимание опасно време": Оранжев и жълт код за порои

Успокоява се ситуацията в Югозападна България след проливните дъждове от последните дни. В община Сандански и в Петрич валежите вече са съвсем слаби.

Няма нови наводнени къщи, мостове или пътища. Няма и нови свлачища, съобщиха от областното пътно управление. Бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни остава в сила.

Вчера властите започнаха оценка на щетите. А министър-председателя Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на река Струма и водосбора й по цялото течение от язовир Студена.

Започнало е възстановяването на подалите от силната вода диги, за да няма опасност водата да стигне до най-ниските къщи в Ново Делчево и Симитли.

Още: Няма опасност от преливащи реки и компрометирани стени на язовири в Благоевградско