30 януари в историята: Георги Раковски е арестуван заедно с баща си

30 януари 2026, 07:45 часа 345 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 януари 1844 г.: Георги Раковски е арестуван заедно с баща си

На този ден Георги Раковски е арестуван заедно с баща си. Двамата са задържани в Котел след като котленските чорбаджии ги обвиняват в подготвяне на бунт. Син и баща се включват в борбата между еснафите и чорбаджиите.

В жалбата срещу Георги Раковски пише следното: "Ефендим - Стойко има едно момче, на име Сава. Той ходил по Европа, а сега дошел, ефендим, тук да язди, калъч върти и псува турците, рода и вярата им. Тъй като градът не може да поръчителства за тези хора, ние не искаме да ги имаме помежду си... Отървете ни от тях!".

След като са арестувани Раковски и баща му са изпратени през Търново за Русе. Там те остават в затвора до 22 февруари. На следващия ден двамата са оковани във вериги и са изпратени към Цариград. Бащата на революционера е освободен през 1847 г., а самият Раковски през 1848 г. След излизането си от затвора в продължение на няколко години Раковски работи като адвокат и търговец. През това време той започва да се занимава и с литература.

Революционерът създава Тайно общество след избухването на Кримската война, чиято цел е подготовка за освобождението с помощта на Русия. Членуващите в Тайното общество стават преводачи в османската армия, но не след дълго са разкрити. В резултат на това Раковски е арестуван и отведен в Истанбул. Той успява да избяга. През 1854 г. организира собствената си чета, която прави неуспешен опит за връзка с руските войски. За кратко революционерът се укрива в Котел след оттеглянето на руската армия. През 1855 г. революционерът емигрира в Букурещ.

След 3 години създава своя първи план за освобождението на България. След това се премества в Белград във връзка с обтегнатите отношения между Османската империя и Сръбското княжество. През 1861 г. Раковски пише Втори план за освобождението. През 1862 г. година създава Първата българска легия. В нея влизат Васил Левски, Стефан Караджа, Ильо Марков. Четата влиза в сблъсък с османския гарнизон. След нормализирането на отношенията между двете държави легията е разпусната.

30 януари 1888 г.: Владиците от Светия синод са откарани под конвой до епархиите им

На този ден владиците Симеон Варненско-Преславски, Константин Врачански и Климент Търновски са откарани под конвой до епархиите им. Причината за това е решението им да не споменават княз Фердинанд по време на литургията - тоест да не го включват в служебното молитвословие и богослужебните формули, които по правило включват името на държавния глава. Решението им е негласно подкрепено от екзарха. Тримата владици са поставени под домашен арест заради проповядването си срещу властта.

30 януари 1913 г.: Започват преговори между България и Румъния

На този ден в хода на Балканската война в София започват преговори между България и Румъния. Претенциите на княз Гика са да получи 3300 кв. км в Южна Добруджа.

С Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г. България е поставена в неизгодна ситуация. Тя е принудена да отстъпи по-голямата част от Македония на бившите си съюзници, а Южна Добруджа да даде на Румъния. В резултат на Букурещкия договор Сърбия и Гърция не само затвърждават, но и разширяват придобивките си от Първата балканска война - двете държави почти удвояват териториите си.

Османската империя си връща Източна Тракия по силата на Цариградския договор. В резултат на това населението в тези земи е подложено на етническо прочистване. Принудени да напуснат домовете си в Македония и Тракия са стотици хиляди българи, гърци и турци.

