Свършиха ли хубавите дни? Прогноза за времето през уикенда 27-28 септември 2025 г.

На 27 септември 2025 г. ще преобладава облачно време. Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде близко до средното за месеца. На отделни места в югозападните райони ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°, показва прогнозата за времето.

Жега до 30 градуса и после типична есен: Времето с проф. Георги Рачев

Над морето и планините

По Черноморието ще е предимно облачно и ветровито. Ще духа умерен до силен силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг.

В неделя

Още: Начало на есента: Седмична прогноза за времето за 22-28 септември 2025 г.

В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от изток-североизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 15° и 20°. В понеделник ще се задържи предимно облачно, повишава се вероятността за валежи на повече места из цялата страна. Ще продължи да духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат.

Сняг още днес: Проф. Рачев предупреди за сериозни валежи в началото на октомври

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock