Наръчник за отговорно пътуване: растенията могат да крият опасни тайни

Всеки, който обича да пътува, познава изкушението от това да си донесеш късче спомен у дома. Разхождаш се из пазар в Южна Италия - аромат на пресни билки, пъстри разсади домати, малки саксии с екзотични цветя …. Изкушението да си вземеш малък спомен за вкъщи е голямо. Но този невинен сувенир може да крие опасна тайна. Растенията, семената и плодовете често „пътуват“ заедно с невидими спътници – вируси, бактерии, гъби, нематоди и насекоми, които могат да бъдат опасни вредители за растенията по нашите ширини.

Малък подарък с големи последици

Често не подозираме как едно тропическо цвете в саксия може да пренесе вредно насекомо или няколко семенца от екзотичен пазар – вирус, който да се окаже фатален за зеленчуковите култури. Така, без да искаме, се превръщаме в преносители на опасности, които могат да унищожат реколти и да нанесат щети на земеделието и природата.

У нас вече има примери за подобни рискове. Вирусът на кафявото набраздяване по доматите (ToBRFV) е засегнал оранжерии в няколко области. Той се пренася лесно чрез семена и може да унищожи цели насаждения. Българската агенция за безопасност на храните извършва строг контрол и лабораторни тестове, за да предотврати разпространението му, но рискът остава реален.

„Пътувай умно – не носи растения от чужбина“

Именно върху това обръща внимание и европейската кампания #PlantHealth4Life, към която България се присъедини през 2025 г. Инициативата, водена от Европейската комисия и Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), има за цел да повиши информираността за значението на растителното здраве и за рисковете, които носи несъзнателното пренасяне на растения от една държава в друга.

Национален партньор у нас е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която провежда редица инициативи – от образователни събития за деца до участия във фестивали. С помощта на злия вредител Пести – талисманът на кампанията – посланията достигат до малки и големи по достъпен и забавен начин. Повече информация и интересни материали ще намерите на сайта на кампанията https://www.efsa.europa.eu/bg/plh4l.

Как да помогнем за опазване на растителното здраве?

Не носете растения, семена или плодове от чужбина, ако нямат фитосанитарен сертификат.

При покупки на семена или растения в ЕС търсете растителен паспорт – това е гаранцията, че са безопасни.

Снимките са най-добрият сувенир – красиви и безопасни.

Споделете с близките си – една невинна покупка може да доведе до голям проблем.

Да опазим растенията означава да пазим и себе си – храната, която ядем, и природата, която обичаме. Затова следващия път, когато се изкушите да донесете растение, саксия или семена от чужбина, помислете. Може би най-хубавият спомен е този, който ще остане във фотоалбума ви.