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Ограничения в движението по АМ “Струма“ заради катастрофирал камион

04 август 2026, 15:25 часа 669 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ограничения в движението по АМ “Струма“ заради катастрофирал камион

Временно е ограничено движението в активната и аварийната лента при 12-ия километър на АМ “Струма“ в посока Перник заради изтеглянето на катастрофирал товарен автомобил, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от екип на “Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От Областната дирекция на МВР в Перник уточниха за БТА, че към момента се работи по изтеглянето на камиона, който вчера около 16:00 часа катастрофира на автомагистрала “Струма“ в района на км 12+50, малко след втория тунел в посока Перник. Още: ТИР е излетял от пътя на АМ "Струма": Има ли пострадали? (СНИМКА)

По първоначална информация на полицията камион МАН с прикачено ремарке е излязъл вдясно от пътното платно и е паднал в крайпътно дере. При произшествието на място е загинал 56-годишният водач на превозното средство, който е от Ямбол. Служители на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ - Перник са съдействали за изваждането на тялото на загиналия. На мястото е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство. Още: Внимание, шофьори! Движение само в активната лента в участък от АМ “Струма“

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катастрофа АМ Струма загинал затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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