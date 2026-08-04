Най-важните новини за деня: 4 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 август 2026 г.

"РАДЕВ ТОКУ-ЩО ПОДАРИ НА ЕРДОГАН БЪЛГАРСКОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ В ЧЕРНО МОРЕ": ГНЯВ СРЕЩУ ТАЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАРЛЪК ЗА "БОТАШ"

Подозрения за тайни договорки с Турция срещу замразяването на договора "Боташ" изкристализираха след като стана публична информацията, че турската държавна компания Turkish Petroleum Overseas Company Limited получава 33% от правата и задълженията за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "Хан Тервел", разположен в българската акватория на Черно море.

ЗАЩО ПЕЕВСКИ ГЛАСУВА С УПРАВЛЯВАЩИТЕ, КАКВА Е ИГРАТА МУ? ГОВОРИ ГЕОРГИ ПРОДАНОВ (ВИДЕО)

Защо Делян Пеевски и ДПС гласуват с управляващите, каква е играта му? И къде ще отидат гласовете на ДПС на президенския вот? Тези въпроси в предаването Студио Actualno коментира политологът и университетски преподавател Георги Проданов: “Пеевски продължава играта, на която сме свидетели откакто е поел властта в ДПС. Да се опитва да бъде близък до управляващите и съответно да се възползва от това. За тези, които са забравили, това е много стара стратегия на ДПС още от времето на управлението на Костов, на НДСВ, на тройната коалиция. Да са винаги близо до властта, да помагат в пленарна зала с гласуване и съответно да получават, или поне да няма формален повод да им бъдат отказани някои привилегии. Още: Прокуратурата отказа да каже дали проверява Пеевски

БУРЯ В ЧАША ВОДА: ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА НЕ БЪРЗА ДА СЪДИ ДЕМЕРДЖИЕВ ЗАРАДИ ПОЛЕТА СИ С ПЕЕВСКИ

Месец след като гръмна скандалът с пътуванията на конституционния съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова с лидера на ДПС и санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, тя не е завела дело за обида и клевета срещу вътрешния министър Иван Демерджиев, пише в. "Сега", позовавайки се на справка в Софийския районен и в Софийския градски съд. Още: "Има още стотици, за които не се знае": Кутев с твърдение за полетите на Пеевски

ГЮРОВ МОЖЕ ДА ИМА КЛЮЧОВО ПРЕДИМСТВО ПРЕД ЙОТОВА: АНАЛИЗ НА БЕРКАЙ ЧОКДЖАН (ВИДЕО)

"Това забавяне щеше да е по-значимо, ако той не беше позната фигура. Има обаче политически капитал зад гърба си, има и голямо одобрение в българската общественост, успешен служебен премиер, т.е. в неговия случай могат да си позволят лукса да има забавяне с цел да се улови някакъв момент в началото на новия политически сезон с нов дневен ред, който да се наложи." Това коментира в Студио Actualno политическият анализатор Беркай Чокджан по повод очакваната кандидатура на Андрей Гюров за президент, която се очертава да бъде факт през септември.

ВАСИЛ БОЖКОВ Е "ПРОДАЛ" БОЙКО БОРИСОВ НА САЩ: СЦЕНАРИЙ С ПОДКУП И КОРУПЦИЯ

По всяка вероятност говорим за предоставени от адвоката на Васил Божков пред федерален съд в САЩ доказателства за давани подкупи на Бойко Борисов. Вероятно от Божков са изтекли данни и доказателства за възможна корупционна дейност от страна на Борисов. Какви точно са тези доказателства, няма как да знаем в момента. Може дори да става въпрос за аудиозаписи и видеозаписи. Това заяви бившият зам.-вътрешен министър Милен Керемедчиев.

БЛИЗО 100% ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИТЕ ПО ПВУ: ПЕКАНОВ С АМБИЦИОЗНА ЗАДАЧА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

България започна от една не много радостна ситуация по Плана за възстановяване и устойчивост – в началото на кабинета „Радев“, бяхме получили 50%, сега сме получили малко над 70% европейски средства, без всякакви забавяния. Към края на август целта е да стигнем близо 95% изплащане на средствата по ПВУ. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред bTV. Още: Атанас Пеканов: Бюджетът е такъв, какъвто е заварен

НЯКОЛКО ПРЕМЪЛЧАВАНИ ИСТИНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетът за 2026 г. беше приет с предсказуем шум: партиите се обвиняват в корупция, бизнесът се оплаква от „тежка среда“, профсъюзите мрънкат и чакат удобен момент за протест, либертианските анализатори режат разходи, а управляващите твърдят, че това е „единственият възможен бюджет“.

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ "В СЛЕДВАЩИТЕ СЕДМИЦИ", АКО НИВОТО НА ДУНАВ СЕ ЗАПАЗИ: УВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

Няма опасност от спиране на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на река Дунав, обяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която днес, на 4 август, е на посещение в атомната електроцентрала. По думите ѝ, цитирани от БТА, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, АЕЦ-ът може да продължи да работи "в следващите седмици". Петрова благодари за предприетите мерки и професионалните действия на изпълнителния директор Иван Андреев.

РЕЖИМ НА ТОКА ЗАРАДИ ДУНАВ: ОПАСНОСТТА РАСТЕ

Климатичните промени са основната причина за спада на нивото на река Дунав и няма други - например видях твърдения за отклоняване на вода за напояване, това не е вярно. Това заяви инж. Георги Георгиев пред БНТ. Той разказа, че имало споразумение между държавите, през които минава Дунав, да се изградят баражи и е убеден, че ако това действително беше станало, а не само на думи, сега нямаше да има такива проблеми с водата в голямата река.

"ИМА РИСК ДА ОСТАНЕ ИНВАЛИД": МАЙКАТА НА ИВА МИХАЙЛОВА СЕ ОПЛАКА ОТ НАТИСК СРЕЩУ СВИДЕТЕЛИ

Майката на македонската българка Ива Михайлова - Христина заяви пред Комисията за българите в чужбина в 52-ото Народно събрание, че има риск дъщеря да остане инвалид и че вече има парализа. Момичето вече месеци е блокирано в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са й взели документите.

НОВА БЪЛГАРСКА ПОЗИЦИЯ КЪМ ИРАН: "БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОБЕЩАВАЛА, ЧЕ НЯМА ДА УЧАСТВА ВЪВ ВОЙНАТА"

"България не е провеждала нов разговор с Иран и не е давала обещание, че няма да участва във война срещу страната, както съобщи иранската държавна телевизия ИРИБ." Това уточняват от Министерството на външните работи пред БТА след твърдението на Техеран, че в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна сами са се свързали с иранските власти, за да заявят, че няма да станат част от евентуални военни действия срещу Иран.

ТРЪМП ДАДЕ НА ИРАН "ПОСЛЕДЕН ШАНС": ДА ОТВОРИ ОРМУЗ НА 4 АВГУСТ, ИНАЧЕ СЛЕДВА УНИЩОЖЕНИЕ. САЩ ОБАЧЕ НЯМАТ ДАЛЕКОБОЙНИ РАКЕТИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп притиска Иран да сключи споразумение с Оман относно отваряне на Ормузкия проток още днес, 4 август - в противен случай Ислямската република щяла да бъде подложена на "опустошителни" въздушни удари. „Искам да им дам последния шанс, преди да ги унищожим“, заяви републиканецът, цитиран от Bloomberg и The Guardian. „Ще разберете днес или утре. Искам да кажа, че нещата ще се развият бързо, така или иначе. Не е много сложно"

ПУТИН ОБЯСНИ ПРЕД ДЕТЕ КАКВО Е ПОБЕДА. СИГНАЛИТЕ ЗА НОВА МОБИЛИЗАЦИЯ В РУСИЯ СЕ МНОЖАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Победата е когато превъзмогнеш себе си. Това е най-голямата победа". Думите са на руския лидер Владимир Путин, който подпали най-голямата война в Европа след Втората световна война и който всеки ден показва, че не желае да превъзмогне именно себе си. Путин изрече тези думи на поредното дирижирано за имиджа му вътре в Русия събитие – в Красноярск. Какви точно похвати се ползват за лъскане на имиджа на руския диктатор – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

“ТРЯБВА ДА СЪБУДИМ ХОРАТА, ЗА ДА НЕ СА БЕЗОТГОВОРНИ”: ЛЯТОТО НА ВЕСИ БОНЕВА И ПОСЛАНИЯТА КЪМ ВСЕКИ ОТ НАС (ВИДЕО)

Наистина това е изключителна възможност да се запознаем с тези личности. Да се запознаем дори с тях в бекстейджа!Това заяви в предаването певицата Веси Бонева “Студио Actualno”. Тя и саксофонистът Светлин Къслев ще дадат старт на музикалната вечер на британската електронна група Kosheen в Античния театър в Пловдив на 7 август.