Тежка катастрофа на изхода на София затруднява движението към АМ "Тракия"

Тежка катастрофа затруднява движението на изхода на София към автомагистрала „Тракия“ вечерта на 19 април, неделя. Пострадала е жена на 69 години, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Камион е блъснал отзад лекия автомобил, управляван от жената. За да бъде извадена жената, се е наложило служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" да срежат колата.

Към момента няма информация за шофьора на камиона.

Ограничено движение

Заради катастрофата движението по АМ „Тракия“ при км 2, в посока Бургас, е ограничено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Обходният маршрут е по път I-6 София - Бургас, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Снимка: АПИ

По-рано автобус аварира в тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия", съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook. По думите му - пътниците са евакуирани и изведени от тунела, а движението е обезопасено и няма задръстване. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че движението в тунела в посока София вече е възобновено - именно в тази посока то бе затруднено заради инцидента.

