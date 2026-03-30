Температура под нулата в един град. Времето утре - 31 март 2026 г.

30 март 2026, 12:10 часа 396 прочитания 0 коментара
На 31 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието, в София – около 1°. Утре, след временно спиране на валежите и по-съществено разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отклонения от нормата. Месечна прогноза за времето за април 2026 г.

Облачно над планините

Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°. В Смолян се очаква минимална температура от минус 1 градус.

Валежи по Черноморието

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Неустойчиво време до Великден: Николай Василковски прогнозира кога идва истинската пролет

Евгения Чаушева Отговорен редактор
