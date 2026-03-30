Скандал в тотото: Спира ли изплащането на печалби?

Министерството на младежта и спорта смени почти целия управителен съвет на Българския спортен тотализатор (БСТ), а казусът бързо прерасна в публичен сблъсък между ръководството на дружеството и ведомството.

Освободеният изпълнителен директор Любомир Петров обяви на извънредна пресконференция, че става дума за опит за "овладяване" на тотализатора, като подчерта, че приходите през 2025 г. са нараснали с около 10%. По думите му със заповед на служебния министър на спорта Димитър Илиев са спрени всички плащания, което е довело до блокиране на изплащането на печалби над 5000 евро.

"Това е много неприятна ситуация", заяви Петров и добави, че е обжалвал заповедта за смяната на ръководството, която според него е незаконосъобразна.

ММС: Няма спиране на плащания

От Министерството на младежта и спорта обаче излязоха с официална позиция, в която отричат да е издавана заповед за спиране на плащанията. Оттам уточняват, че министърът няма правомощия да се намесва в оперативното управление на търговски дружества като БСТ.

Вместо това е било изпратено писмо, с което се препоръчва временно да не се извършват разплащания до вписването на новия управителен съвет в публичния регистър, с цел избягване на правни рискове. След тази процедура всички плащания следва да бъдат възобновени.

Министерството подчертава още, че смяната на ръководството е извършена в съответствие със закона, като членовете на управителните органи са имали договорни клаузи, позволяващи освобождаването им.

Като мотив за рокадите от ведомството посочват несъгласие с политики, свързани с евентуално преминаване на БСТ в частни ръце. "Няма как да се работи с ръководство, участвало в подготовката на подобен процес", се казва в позицията.

От министерството напомнят и за случая с тиража "5 от 35" от март 2025 г., при който беше изтеглено числото 41, като отбелязват, че по това време Любомир Петров е бил част от управителния съвет и съответно носи отговорност за управлението на дружеството.

В отговор на твърденията за натиск и саботаж, от ведомството подчертават, че всеки министър има право да избира управленския си екип в рамките на закона и носи отговорност за неговите действия.

Междувременно Петров предупреди, че при смяна на ръководството може да последват масови напускания в тотализатора и заяви, че е възпрял служители от протест пред министерството. В края на изявлението си той призова вицепрезидента Илиана Йотова да се намеси по случая.