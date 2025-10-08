"Това са ни възможностите": Отпускат до 7500 лева на пострадалите от наводненията по морето

"Одобрихме помощи за пострадалите от наводненията - по 3000 лева за всяко ощетено от бедствието семейство. Жилището трябва да е единствено жилище и да е законно". Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Освен тези 3000 лева има още по 1914 лева, т.е. сумарно около 5000 лева става помощта. Може да се кандидатства и за още 2500 лева - за повредена покъщнина като перални, печки, телевизори. Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на социалното министерство. Сумите не са големи, но това са нашите възможности като ведомство. На следващото заседание на МС ще внесе предложение за подкрепа на семействата на загиналите при бедствието", каза още Гуцанов.

Още: Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

По думите му сред целите е и създаване на програма, чрез която безработни да почистват дерета и да укрепват диги, за да се обезопасят рисковите обекти. "Мъката няма как да бъде потушена със средства, но поне да видят, че държавата застава зад тези семейства", подчерта още Гуцанов.

Снимка: БГНЕС

Още: Нагла лакомия