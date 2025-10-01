Трафикът по границите ни: Къде има тапи и задръствания

Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 10:01 часа 181 прочитания 0 коментара
Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството, цитирани от БТА. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

От "Гранична полиция" напомнят, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението.

Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

На ГКПП "Оряхово" вследствие на лоши метеорологични условия фериботната платформа, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа.

Тя се намира на българска територия. При подобряване на метеорологичните условия нормалният ритъм на фериботната платформа ще бъде възстановен.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

