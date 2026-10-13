Удареният кораб край Бяла е бил празен: Говори областният управител на Варна

Областният управител на Варна Марио Смърков представи детайлна информация относно поредните ударени кораби в Черно море от днес и по-специално този край Бяла. За ударения кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг се знае, че се състои от 15-членен екипаж, като 7 от тях са граждани на Украйна, а 8 на Азербайджан. Корабът е бил без товар, като е разтоварил зърно в Молдова. Още: Да изгоним Митрофанова от България: НАТО и ЕС да активират цялата си мощ, за да спрат Русия

Моряците са спасени

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Корабът е в състояние, което му позволява да бъде във вода. Няма опасност от замърсяване на морската ни акватория, стана ясно от думите на Смърков.

Всички моряци са спасени, няма тежко пострадали.

Само един е с малко по-сериозни наранявания на главата.

За втория атакуван кораб край село Крапец, община Шабла, област Добрич, Смърков заяви, че информацията засега е много непълна, но има моряци, които са успели да се спасят.

Припомняме, че премиерът Румен Радев ще извика за разговор посланик Елеонора Митрофанова. Само преди минути по време на съвета, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 70 мили източно от Крапец, заяви министър-председателят.

Думите му идват в резултат на новата атака с безпилотни летателни апарати и удар с дронове по търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е станала в Черно море - името на кораба е "Челси 3". Инцидентът станал на 15 морски мили от град Бяла - тоест на ръба на българските териториални води. Информация съобщи Нова телевизия, а данни за същото публикува и БНТ. Сигналът за нападението над кораба "Челси 3" е подаден в 1:57 часа през нощта. Обаждането е постъпило на тел. 112 от дежурния на "Варна трафик".

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб. Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.

Сигналът е предаден на всички институции - МВР, Морска администрация, ГДНП, НСО и до местните власти. Все още няма официално потвърждение от властите.

Плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Корабът е собственост и се управлява от базирана в Украйна компания. Последна проверка като държавен пристанищен контрол (ДПК) е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за спиране на плавателния съд, съобщава още сайта Maritime.bg.

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