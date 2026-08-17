Разбрах, че Каролайн Левит обича децата си повече, отколкото обича мен. Това ме тревожи много. Този коментар направи американският президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос на репортер дали Левит може да бъде заменена. Тя напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си.

Така държавният глава остава без един от най-доверените си съветници преди междинните избори през ноември, отбелязва агенцията.

Trump: “I found out that Karoline Leavitt likes her children more than she likes Trump. I’m very concerned about that”



He made the remark in response to a reporter asking whether Leavitt could be replaced.



Leavitt, the White House press secretary known for her combative… pic.twitter.com/vmAXicWOyz — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшир, Левит стана майка за втори път. Заедно с бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея, те станаха родители на дъщеря Вивиан. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Тя ще бъде нещатен съветник по комуникациите и партиен деятел, оформящ бъдещата политика на движението на Тръмп МАГА (Make America Great Again/MAGA), съобщиха тя и президентът в изявления.