Войната в Иран::

Каролайн Левит обича децата си повече, отколкото обича мен. Това ме тревожи много

17 август 2026, 14:42 часа 867 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Каролайн Левит обича децата си повече, отколкото обича мен. Това ме тревожи много

Разбрах, че Каролайн Левит обича децата си повече, отколкото обича мен. Това ме тревожи много. Този коментар направи американският президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос на репортер дали Левит може да бъде заменена. Тя напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време със семейството си.

Така държавният глава остава без един от най-доверените си съветници преди междинните избори през ноември, отбелязва агенцията. 

На 1 май родената през 1997 г. в Аткинсън, в щата Ню Хемпшир, Левит стана майка за втори път. Заедно с бизнесмена Никълъс Ричо, който е 32 години по-възрастен от нея, те станаха родители на дъщеря Вивиан. Двамата имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

След като временно отсъстваше по майчинство, сега Левит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Тя ще бъде нещатен съветник по комуникациите и партиен деятел, оформящ бъдещата политика на движението на Тръмп МАГА (Make America Great Again/MAGA), съобщиха тя и президентът в изявления.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Каролайн Левит
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес