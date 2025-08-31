Урсула фон дер Лайен пристигна в България, вял протест на "Възраждане" я посреща

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен кацна в Пловдив и се отправи към Сопот, където заедно с премиера Росен Желязков посети "Вазовски машиностроителни заводи" – най-голямото държавно военно предприятие у нас. Посещението е част от обиколка на фон дер Лайен в седем държави по източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. От Европейската комисия уточниха, че визитата цели да подчертае подкрепата за страните членки, които са изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

Вял протест

В същото време пред ВМЗ активисти на "Възраждане" организираха митинг срещу визитата и срещу плановете за разширяване на военното производство. Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов също обяви намерение да се включи в протестите. Още: Фон дер Лайен идва в България, Русия ще стреля по нас заради военните заводи: Тодор Тагарев коментира

По време на демонстрацията се стигна до напрежение – привърженици на "Възраждане" блокираха автомобил със специален режим на движение, след като лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и препречи пътя ѝ. Протестиращи обградиха автомобила и отказаха да го пропуснат, а в същото време беше запалено и изгорено знаме на Европейския съюз.

Жандармерията и полицията се намесиха, за да възстановят реда. От множеството беше изведен и задържан един от демонстрантите, носещ знаме. След кратки преговори Костадинов се отмести и автомобилът успя да влезе в завода.

"Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз", заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев. Протестиращите изразиха опасения, че България се въвлича във военния конфликт между Русия и Украйна. Още: ЕС привика руския посланик: Москва ни нападна с две ракети за 20 секунди (ВИДЕО)

По думите на Костадин Костадинов производството на барут е "опасно и мръсно", а инвестицията в нов завод в Сопот няма да има възвръщаемост и гарантиран пазар.