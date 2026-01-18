В този град ще е най-студено. Седмична прогноза за времето за 19-25 януари 2026 г.

Началото на седмицата остава студено. В понеделник минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° до 0°. Вятърът ще е слаб до умерен, в западната половина от страната от изток-североизток, в източната - от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево, показва прогнозата за времето на НИМХ за седмицата от 19-25 януари 2026 г.

Жълт код за студ, двуцифрени минусови температури

До края на седмицата

През първия ден на седмицата най-студено се очаква да бъде в Габрово - минус 12 градуса. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с юг-югоизточен. Ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще се увеличи и през следващите дни над повечето райони ще е по-често значителна.

В сряда на места в Южна България, през нощта срещу четвъртък - в Източна ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. В четвъртък и петък ще е почти без валежи, затоплянето ще продължи. В събота вятърът от югозапад ще се усили, повече в Източна България. По-късно след обяд на отделни места в западните райони ще превали слаб дъжд или дъжд и сняг.

