Сирийската армия изтласка кюрдските бойци от още един голям град на север (ВИДЕО)

Сирийските демократични сили (СДС/SDF) - коалицията от предимно кюрдски милиции - се оттеглиха от големия северен град Ракка. Там бе издигнато националното знаме и градът вече е под контрола на централното правителство. СДС, които години наред водеха битки срещу "Ислямска държава" в Североизточна Сирия с подкрепата на САЩ, трябваше да се интегрират в националните въоръжени сили съгласно споразумение от миналата година, но това все още не се е случило. Двете сили водят битки една срещу друга в кюрдските райони.

Още: Ще има ли нова война в Сирия?

Турция подкрепя Сирия срещу СДС

Конфликтът между кюрдите и сирийското правителство се изостри значително през последните дни. Властите в Дамаск, подкрепени от Турция, започнаха мащабна офанзива срещу СДС. Анкара счита частите на Сирийските демократични сили за свързани с Кюрдската работническа партия (ПКК), затова ги смята за терористи и неведнъж в последната година заплашваше с унищожаването им, ако не се интегрират в сирийската армия.

След падането на режима на диктатора Башар Асад през декември 2024 г. започнаха сблъсъци между СДС и подкрепяната от турската държава Сирийска национална армия (СНА).

Kurdish SDF forces have withdrawn from Raqqa — a major city in Syria



The national flag has been raised in the city. It is now under the control of the central government.



The conflict between the Kurds and the Syrian government has sharply escalated in recent days.… pic.twitter.com/6e5ncUBKSX — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2026

Битките между сирийската армия и кюрдските бойци

По-рано сирийската армия превзе кюрдските квартали на Алепо, след което завзе Табка и ключови язовири на река Ефрат, изтласквайки кюрдските сили към северния и източния бряг на реката.

Още: Новата битка в Алепо: Сирийското правителство си връща контрола над кюрдските квартали

В същото време въоръжени арабски племена се обърнаха срещу СДС. В резултат на това кюрдите загубиха контрол над богатите на петрол райони близо до Дейр ез-Зор, след което избухнаха безредици и в Ракка (Северна Сирия, на изток от Алепо) – бившата „столица“ на "Ислямска държава" (ИДИЛ).

Съединените щати, които преди това подкрепяха кюрдите, заеха неутрална позиция, което е в полза на Дамаск.

Отделна заплаха идва от затворите на ИДИЛ, разположени в райони, контролирани от кюрдите - сред хаоса бойците могат да се опитат да избягат, давайки шанс на терористите да се завърнат.

Още: Новите боеве в Сирия - генезисът, разяснен от Руслан Трад