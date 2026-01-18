18 януари в историята: Асеновград е освободен от турско робство

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хор, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

18 януари 1878 г.: Освобождението на Асеновград

На 4-5 януари (по стар стил), 16-17 януари 1878 г. (по нов стил) при с. Брестник, военните сили на генерал-майор Дандевил и генерал-майор Даниил Краснов нанасят последното поражение на военните сили на Сюлейман паша. След тази битка корпусът на османските военни сили се разпада.

Руският отряд на ген. Дандевил участва в освобождаването последователно на Пловдив и Асеновград. Генерал-майор Дандевил е награден с Орден "Свети Георги". Повишен е във военно звание генерал-лейтенант за успехите си във войната.

Прочетете също: 14 януари в историята: Напълно опожарен, Пазарджик е освободен от турско робство

На 18 януари 1878 г. (по нов стил) Асеновград е освободен от турско робство. Генерал Виктор Дандевил, който е назначен за командир на трета пехотна гвардейска дивизия, има голяма заслуга за това. След освобождаването на Плевен, частите му освобождават Етрополе. При изключително тежки зимни условия и с цената на много жертви, те преминават Балкана.

При последния удар при село Брестник войските на генерал Дандевил нанасят решителен удар на Сюлейман паша. Оцелелите от турските части започват панически да бягат на юг към Беломорието. В тези сражения участва и синът на генерала, който е назначен за командир на стрелкови батальон.

На мястото, където Виктор Дандевил е посрещнат с камбанен звън и почести като освободител на Станимака, е построен паметник в негова чест.

Прочетете също: 11 януари в историята на България: Самоков е освободен от турско робство - турците бягат без да опожарят града