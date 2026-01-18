ЦСКА и Христо Янев ще си отдъхнат – ас на „армейците“ се размина с тежка контузия

Треньорът на ЦСКА Христо Янев и щабът му ще могат да си отдъхнат, след като получиха отлични новини в днешния ден. Причината е, че един от основните футболисти на „армейците“ се е разминал с тежка травма. Става въпрос за 25-годишния десен краен защитник на българския гранд – Давид Пастор. Както е известно, бразилецът получи контузия по време на контролата с Млада Болеслав.

Давид Пастор получи травма в бедрото

Давид Пастор започна двубоя с Млада Болеслав като титуляр и остана на терена до 56-ата минута. Малко преди това той получи контузия в бедрото като се наложи да бъде заменен принудително от Иван Турицов. Бразилецът е минал обстойни медицински прегледи днес, които са показали, че травмата му не е толкова сериозна и той ще бъде на разположение на Христо Янев още за следващата проверка на „червените“.

Бразилецът ще е на линия за мача с ЛНЗ Черкаси

В следващата си контрола ЦСКА ще се изправи срещу украинския ЛНЗ Черкаси. Двубоят е насрочен за сряда, 21 януари от 16:00 часа българско време. Под въпрос за срещата остава Улаус Скаршем. Норвежецът се оплаква от болки в кръста и поради тази причина пропусна първите две проверки на „червените“ в Турция. Все пак се очаква полузащитникът да бъде на разположение на „армейците“ за двубоя с украинския състав.

