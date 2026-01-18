Тръмп избягвал война с анексирането на Гренландия и с митата срещу партньори, твърди финансовият му министър

Американският министър на финансите Скот Бесент защити плана на президента Доналд Тръмп за митата, с които той заплаши осем държави от Европа и НАТО заради Гренландия. Вчера, 17 януари, републиканецът обяви планове за налагане на 10% допълнително мито (т.е. става общо 25%) върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари. Той обяви, че тарифите ще останат в сила, докато не се сключи сделка, при която САЩ да купят най-големия остров на Земята, който е част от Кралство Дания.

Скот Бесент: Тръмп избягва "гореща война"

В предаването „Meet the Press“ на NBC News на 18 януари Скот Бесент заяви, че Тръмп взема „стратегическо“ геополитическо решение да използва „икономическата мощ“ на САЩ, за да „избегне гореща война“. Избягва се "национална извънредна ситуация", твърди той.

И с анексирането на Гренландия американският лидер се стремял да "избегне конфликт", смята финансовият му министър. „Това, което знаем, е, че Гренландия може да бъде защитена само ако е част от САЩ, а ако е част от САЩ, няма да се налага да бъде защитавана“, добави той, цитиран от BBC.

Снимка: Getty Images

„Вярвам, че европейците ще разберат, че това е най-доброто за Гренландия, най-доброто за Европа и най-доброто за Съединените щати“, каза Бесент, пренебрегвайки суверенитета и териториалната цялост на партньор от НАТО.

Гренландия, която привлича погледите заради стратегическото си местоположение между Северния ледовит и Атлантическия окен и заради природните си ресурси, има собствени органи на самоуправление, въпреки че е част от Дания.

