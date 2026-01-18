Спорт:

Кандидатствайте: Държавата дава пари за зарядни станции за електромобили

Втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства по TEN-T мрежата, обяви Министерството на транспорта и съобщенията. Процедурата предоставя финансова подкрепа за микро, малки, средни и големи предприятия, като общият бюджет е 10 млн. евро, а максималното европейско финансиране за един проект е 256 000 евро.

Интензитетът на финансирането зависи от вида на компанията – той е до 65% за микро и малки предприятия, до 55% за средни и до 35% за големи предприятия.

Целта на програмата е предоставяне на подкрепа на търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, както и на сдружения между тях, за изграждането на публично достъпна, надеждна и лесна за използване инфраструктурна мрежа за алтернативни горива – електроенергия за презареждане по пътната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

В Югозапада обаче не могат да кандидатстват

Проектите трябва да осигурят съвременна зарядна инфраструктура за леките автомобили на основната TEN-T мрежа – зарядни центрове с минимум 600 kW и най-малко две зарядни точки с изходяща мощност от 150 kW.

По широкообхватната мрежа минималната изискуема мощност е 300 kW и поне една зарядна точка с мощност 150 kW. За товарните превозни средства по основната TEN‑T мрежа се изискват зарядни центрове с минимална мощност 2 800 kW и най-малко две точки с мощност 350 kW, а по широкообхватната – минимум 1 400 kW и една зарядна точка с мощност 350 kW.

Процедурата ще е отворена за кандидатстване за период от 6 месеца.

Източник: МТС

Проекти в Югозападния регион не могат да бъдат финансирани, защото той е изключен от обхвата на Европейския фонд за регионално развитие по програмата, като "регион в преход".

Финансирането е за регионите: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен.

Изискването е за допустимостта на инвестициите и се отнася до местонахождението на зарядния център – обект на интервенция, (т.е. да е на територията на посочените допустими региони), а не до седалището и адреса на управление на кандидата.

Кой може да кандидатства

По процедурата могат да кандидатстват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, както и сдружения между тях.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Едно предприятие-кандидат не може да подаде едновременно заявление като самостоятелен кандидат и като участник в сдружение.

С конкретен кандидат може да бъде сключен само един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Финансирането на тази мярка е от Програма "Транспортна свързаност" 2021–2027 г. с общ бюджет от 15 млн. евро.

По първата процедура бяха одобрени шест проекта за изграждане на зарядни центрове в края на миналата година.

Десислава Любомирова
