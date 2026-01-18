Спорт:

Жълт код за студ, двуцифрени минусови температури

18 януари 2026, 08:30 часа 288 прочитания 0 коментара
От североизток ще продължи да нахлува студен въздух и за днес - неделя, 18 януари, е обявен жълт код за студено време, съобщиха от НИМХ.

Облачността ще се вплътнява и утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Превалявания от сняг ще има главно по Южното Черноморие. Над южните части от страната облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните – умерен от север-североизток, по черноморското крайбрежие и временно силен.

До -11°

Минималните температури в повечето места ще бъдат между -11° и -6°, в крайните югозападни и югоизточни райони – до -1°, за София – около -7°. Максималните за Северна България ще бъдат между -7° и -3°, за Южна – между -2° и 3°, за София – около -1°.

За цялата страна е в сила жълт код за студено време в неделя, а по Черноморието студът ще бъде придружен от силен вятър.

Над Стара планина и планините от Източна България ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над масивите от Югозападна България и Родопите облачността ще е разкъсана и намаляваща през дневните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -4°, на 2000 метра – около -10° 

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежи от сняг ще има по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от -4° до -3° по северното крайбрежие до -2°-0° по Южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

