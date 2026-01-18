Войната в Украйна:

Ще откраднат изборите с нищожния главен прокурор: Свиква се многохиляден протест срещу Сарафов

18 януари 2026, 08:05 часа 499 прочитания 0 коментара
Операция "Нищожен". Под този надслов се свиква нов многохиляден национален протест. Неговата цел - свалянето на главния прокурор Борислав Сарафов.

Демонстрацията се организира от Инициатива "Правосъдие за всеки", Активни политики и Обединение "Студенти против мафията". Насрочена е за сряда, 21 януари, от 18:30 часа. Недоволните ще се съберат пред Съдебната палата и след това ще се насочат съм сградата на Висшия съдебен Съвет /ВСС/.

"Важно е да бъдем много, да бъдем упорити и да бъдем настоятелни, за да започнем да освобождаваме Правосъдието от лапите на Мафията, като точно тази първа стъпка е най- важна, понеже пирамидата на Пеевски и сенчестата олигархия зад него ще започне да се разпада! Младите хора на България ще решат и тази задача, нека бъдем заедно!", пише в призива на организаторите.

"Ще се опитат да откраднат изборите с помощта на прокуратурата и МВР"

Според организаторите всички искаме да живеем в свободна и демократична страна, но свободата, демокрацията и правото трябва да се отстояват непрекъснато, за да не ни бъдат отнети.

"Свободните граждани вече показаха, че осъзнават това и препълниха през декември м.г. улиците и площадите в над 20 български града. Стотици хиляди хора постигнаха оставката на правителството на задкулисието, обслужващо частните интереси на Делян Пеевски и Бойко Борисов и това бе голяма победа на поне три поколения!", пишат още недоволните.

По думите им ни очакват предсрочни избори, "които ще се опитат да ни откраднат, като подменят технологията и процедурата на гласуване".

"Това ще стане още по-лесно за мафията, ако Прокуратурата и МВР съдействат за манипулациите, кражбите и подмяната на вота. ДпС - НН и ГЕРБ не са подали оставки от Съдебната власт и МВР, като Пеевски контролира пряко нищожния и.ф.главен прокурор, а чрез него и цялата прокуратура, както и МВР чрез нефелния министър и лично контролираният от него главен секретар", твърдят организаторите на демонстрацията.

Източник: Facebook/Активни политики

"Сарафов е един от главните герои на избирателно действащата прокуратура"

Те смятат, че Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и "поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър".

"Борислав Сарафов е един от главните герои на избирателно действащата прокуратура от над десет години и част от кръга на "Семейството" в Съдебната власт, така нареченото "тържище за бъдеще", стопанисвано от повелителя на "Осемте джуджета" - Петьо Петров - Еврото, издирван от Интерпол", продължава призивът за протест.

"В момента, с отказа си да спазва закона и да освободи поста, който изначално незаконно заема, блокира цялата съдебна система, понеже исканията му до ВКС дори не се разглеждат. Позицията на главния прокурор е най- всевластната и без контролна длъжност в държавата и поради това стои на върха на пирамидата, обслужваща безогледно и нагло задкулисието", пишат недоволните.

Протестът ще започне от Съдебната палата в София и ще продължи пред сградата на ВСС, чийто Пленум има заседание на следващия ден.

Там демонстрантите ще поискат незабавно Сарафов да напусне поста или да бъде освободен и заменен от друг изпълняващ функцията главен прокурор до редовен избор на титуляр от ВСС.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
протест главен прокурор Борислав Сарафов протести предсрочни парламентарни избори 2026
