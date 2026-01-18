Прогноза за времето - 19 януари 2026 г. (понеделник)

Атмосферното налягане на 19 януари още малко ще се повиши и ще бъде значително по-високо от средното за месеца. През денонощието ще остане студено, с минимални температури между минус 12° и минус 7°, малко по-високи в югозападните райони и Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат от минус 8° в Североизточна България до 4°-5° в крайните югозападни райони. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България - от север.

Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността.

В планините

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра – около минус 9°.

По морето

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено, с максимални температури от минус 3° в северните райони до 2° към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време.

Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 52 мин. и залязва в 17 ч. и 23 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 31 мин.

Луната в София изгрява в 8 ч. и 30 мин. и залязва в 17 ч. и 59 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

