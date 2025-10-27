Войната в Украйна:

Вече се лети евтино до Кишинев, Краков и Прага от София

27 октомври 2025, 13:13 часа 613 прочитания 0 коментара
Летище София обяви на официалната си страница във "Фейсбук" нови полети до Кишинев, Краков и Прага, осъществявани от нискотарифни авиокомпании.

В съобщението се посочва, че полетите до Кишинев, столицата на Молдова, ще се изпълняват от авиокомпания "Уиз Еър" (Wizz Air) два пъти седмично – всеки четвъртък и неделя.

Редовни полети до Краков, Полша ще се изпълняват три пъти седмично – в понеделник, петък и неделя, от авиокомпания "Райънер" (Ryanair).

От 27 октомври, ще започнат и полетите до чешката столица Прага. Те ще се осъществяват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и събота, също от "Уиз Еър".

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
