Проф. Веселин Вучков: Чест прави на Росен Желязков, че обяви, че гражданската енергия трябва да бъде подкрепена

"Трудно ще бъде управлението оттук нататък под напора на едно сериозно критично общество. Тези млади хора, които заляха площадите преди месец, са в очакване да се случат позитивни неща. Ако не се реализират тези техни мечти, които не са намерили все още своята политическа реализация, със сигурност протести ще има и по-нататък, може би и в края на годината", заяви в предаването "Интервюто" проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи. Според него този парламент е обречен и не може да роди ново редовно правителство.

По повод думите на премиера в оставка - "тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена, трябва да бъде поощрена", Вучков заяви: "Чест му прави на моя състудент Росен Желязков, че изрече тези думи точно навреме и не мога да си обясня поведението на лидера на все още най-голямата политическа сила - ГЕРБ - г-н Бойко Борисов, защото едва ли и той самият си вярва, че тези многохилядни протести са финансирани от контрабандисти в организирана престъпност".

Според професора протестите са спонтанен гняв на млади хора за това че не могат да приемат арогантност и безобразие на политическата сцена. "Никой нищо няма да провери. Всичко е една предизборна ситуация, оттук насетне всички политически играчи са се вторачили в деня на изборите. Цялото политическо поведение ще се концентрира в това", смята той.

Според него обществото трябва да се интересува какви политически платформи ще се презентират пред нас. "Да си изберем този политик, който ще реализира нашите лични и професионални надежди. Надявам се да се проведе що годе един приличен честен вот. Много е важно да се реализира поне мъничка промяна в изборния кодекс, да се засили елементът машинен вот, защото при него поне няма да има фалшифициране на бюлетини".

Вучков смята, че е изключително важна е ролята на вътрешния министър. Това да бъде съчетано с един машинен вот, един вътрешен министър, служебен, който е относително отдалечен от политическите сили и най-вече има вътрешна воля да се бори срещу купуването на гласове.

Според него едва ли някой ще постигне абсолютно мнозинство. Коалиционната култура трудно се установява. Трябва една смислена коалиция, уточнила всички реформи в публичната сфера, защото истинският български бизнес и особено дребният и средният нямат свое реално политически представителство в българския парламент.

