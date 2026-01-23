Вижте температурите. Времето утре - 24 януари 2026 г.

На 24 януари 2026 г. времето ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София - около 0°, максималните - между 1° и 6°, по Черноморието – до 9°, за София – около 4°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Слабо ще се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

По Черноморието и планините

По Черноморието ще бъде предимно облачно и на места ще има намалена видимост. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. Увеличение на облачността ще има в следобедните часове.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

В неделя

В неделя сутринта ще е почти тихо или със слаб южен вятър. Затоплянето ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните ще остават близки до нулата, там ще има условия за поледици.

Снимки: iStock