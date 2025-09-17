Войната в Украйна:

Властта предложи Кристалина Георгиева за награждаване с орден "Стара планина"

17 септември 2025, 14:58 часа 329 прочитания 0 коментара
Властта предложи Кристалина Георгиева за награждаване с орден "Стара планина"

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен, за нейния принос за повишаване репутацията на страната ни, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции.

Това съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Още: "Има огромен интерес": Властта ще връща хиляди българи от чужбина със стимули като 400 лева за квартира

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор. В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси. Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции.

Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Правителството счита, че връчването на държавната награда ще бъде израз на висока чест и уважение към Кристалина Георгиева, пишат още от изпълнителната власт. 

Още: Кристалина Георгиева: Де факто ние сме в еврозоната още отпреди тя да съществува

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Кристалина Георгиева Орден Стара планина кабинетът Желязков
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес