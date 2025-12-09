Внимание! Движение в една лента по АМ “Струма“

От 8:30 ч. на 10 декември (сряда) до 17 ч. на 11 декември (четвъртък) движението в участъка между 87-и и 88-и км на АМ “Струма“, в посока София, ще се осъществява в активната лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Временната промяна е за гаранционен ремонт на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на отсечката в област Благоевград.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

