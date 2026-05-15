Учените бият тревога: Мощните тайфуни могат да станат по-силни и пет пъти по-чести

Учени в Япония твърдят, че температурите на повърхността на океана оказват значително влияние върху интензивността на тайфуните в западната част на Тихия океан. Ново проучване установи, че екстремните бури могат да станат по-чести в бъдеще поради глобалното затопляне. Това съобщава Phys.org.

Тайфуните остават едно от най-опасните метеорологични явления за Япония и Източна Азия. Те са най-активни в края на лятото и през септември. С изменението на климата изключително силните тайфуни стават все по-чести, така че точното прогнозиране на тяхната сила и евентуални последици е от съществено значение за защитата на крайбрежните зони и инфраструктурата.

Опасността от засилване на тайфуните

Екип от изследователи от Института за изследване на предотвратяването на бедствия към университета в Киото анализира как пространствените вариации в температурата на морската повърхност влияят върху характеристиките на тайфуните, като комбинира океански модел с глобален атмосферен климатичен модел, разработен от Метеорологичния изследователски институт на Японската метеорологична агенция.

Тайфунът "Рагаса" връхлетя Китай, Тайван и Филипините, отне живота на десетки (ВИДЕА)

След това изследователите проведоха серия от ансамбъл експерименти, фокусирани върху оценката на тайфуните. Те анализираха връзката между пространствените модели на температурите на повърхността на Тихия океан и интензитета на бурите. Симулациите бяха проведени както за исторически климатични условия, така и за бъдещи сценарии, за да се оцени въздействието на естествената климатична променливост и глобалното затопляне.

В изследването са използвани модели с различна резолюция 60 и 20 километра. Това позволи по-точно представяне на взаимодействието между атмосферата и океана в глобален мащаб.

Резултатите показват, че приблизително 50–60% от промените в интензитета на тайфуните могат да се обяснят с комбинация от пространствени разлики в температурата на морската повърхност и повишаване на средните температури на океана поради изменението на климата.

"Адът продължава": Стотици загинаха и още толкова са в неизвестност от тайфуна "Калмаеги" (ВИДЕА)

Учените са установили също, че екстремните тайфуни, които в днешния климат се случват приблизително веднъж на всеки 100 години, биха могли да се случват четири до пет пъти на век при бъдещи климатични сценарии.

Ръководителят на изследването Нобухито Мори заяви, че ефектът от температурата на морската повърхност върху интензивността на силните тайфуни е по-изразен, отколкото са очаквали изследователите.

„Влиянието на температурата на морската повърхност върху интензивността на тайфуните при тежки тайфуни е по-очевидно, отколкото очаквахме, както и влиянието на глобалното затопляне върху увеличаването на честотата на тежките тайфуни“, отбеляза Мори.

Авторите казват, че данните биха могли да помогнат за по-точно прогнозиране на рисковете от бедствия и за планиране на защитата на крайбрежната и критичната инфраструктура. Екипът планира да усъвършенства модела, за да разбере по-добре как екстремните метеорологични модели се променят под влиянието на изменението на климата.

"След смъртоносните разрушения във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" удари Виетнам (ВИДЕА)