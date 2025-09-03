Военни и хеликоптер отново помагат за гасене на пожара в Рила

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават участието си в гасителните действия на пожара в национален парк “Рила“, съобщават от Министерството на отбраната. Днес, 3 септември, под ръководството на лейтенант Павел Бангеев 20 военнослужещи с техника от състава на 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване - Благоевград помагат в борбата с пожара в района на село Горно Осеново. Те действат в пресечен, трудно достъпен терен с голяма денивелация. Усилията на огнеборците днес ще бъдат подпомогнати и с летателна техника.

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar излетя в 13.25 часа, за да извършва гасене от въздуха в района над село Долно Осеново, на територията на Национален парк “Рила“.

Припомняме, че борбата с пожара в Национален парк "Рила" продължи повече от пет дни. Пожарът бе локализиран едва преди два дни, но още има тлеещи огнища.

В района през почивните дни преваля и дъжд, който помогна в ограничаването на стихията, за съжаление обаче не успя да я потуши. Пожарът бе локализиран на площ от 200 декара като от сутринта в понеделник започнаха да работят екипите на терен.

