Военни от Полша и Швеция ще минат през България, очаквайте техника по пътищата и заради учение у нас

От 27 до 30 април на машинодрум „Тодорово“ ще се проведе тактико-специално учение „Logistic Support 26-1“. Темата на учението е „Развръщане на център за поддръжка на конвои за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната“. В него ще участват до 200 военнослужещи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на Командването за логистична поддръжка от София и Ловеч.

Ще има движение на военна техника

Във връзка с учението на 27 и 30 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на личен състав и военна техника от София и Ловеч към машинодрум „Тодорово“ край Плевен. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната днес, 24 април.

Още: Ако има агресия срещу страна членка: Заради Тръмп ЕС тества отбрана по модел "чл. 5 на НАТО"

Военни от Полша и Швеция ще преминат през страната

На 27 и 28 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на военнослужещи, автомобилна техника и материални ресурси на въоръжените сили на Полша за участие в учението на НАТО „Tiger Meet 2026“ в Гърция.

След края на учението, на 16 и 17 май, същите ще преминат обратно през нашата страна.

В периода от 28 април до 1 май през страната ще преминат и железопътни ешелони на въоръжените сили на Швеция, добавиха от военното ведомство.

Още: България и Румъния във военно учение със САЩ в Черно море