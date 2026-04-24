Най-важното от изборите:

Военни от Полша и Швеция ще минат през България, очаквайте техника по пътищата и заради учение у нас

24 април 2026, 17:10 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Военни от Полша и Швеция ще минат през България, очаквайте техника по пътищата и заради учение у нас

От 27 до 30 април на машинодрум „Тодорово“ ще се проведе тактико-специално учение „Logistic Support 26-1“. Темата на учението е „Развръщане на център за поддръжка на конвои за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната“. В него ще участват до 200 военнослужещи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на Командването за логистична поддръжка от София и Ловеч.

Ще има движение на военна техника

Във връзка с учението на 27 и 30 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на личен състав и военна техника от София и Ловеч към машинодрум „Тодорово“ край Плевен. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната днес, 24 април.

Военни от Полша и Швеция ще преминат през страната

На 27 и 28 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на военнослужещи, автомобилна техника и материални ресурси на въоръжените сили на Полша за участие в учението на НАТО „Tiger Meet 2026“ в Гърция.

След края на учението, на 16 и 17 май, същите ще преминат обратно през нашата страна.

В периода от 28 април до 1 май през страната ще преминат и железопътни ешелони на въоръжените сили на Швеция, добавиха от военното ведомство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Швеция Полша Министерство на отбраната военно учение военна техника военна колона
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес